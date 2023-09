As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (19), segundo o tarot Foto ilustrativa

Já estamos oficialmente em mais uma semana e para iniciá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo nesta terça-feira (19). Veja a seguir as revelações que chegam para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Se há alguma divídia pendente, o tarot indica que está é a melhor hora para quitá-la. Lembre-se que você se comprometeu e agora é o momento de cumprir com a sua palavra, além de manter assim as portas abertas.

Quando falamos sobre o amor, oportunidades se aproximam de sua vida, então é importante estar atento.

Virgem

Você tem um brilho natural, Virgem, e deve aproveitar desta vantagem para se destacar neste novo dia. Mas, lembre-se também de não abusar para que isso não vire contra você.

O tarot revela, por fim, que pode surgir a oportunidade de uma viagem nesta terça-feira (19).

Libra

É melhor se preparar, Libra, pois o tarot revela alguns conflitos para o campo amoroso neste novo dia. Lembre-se que nem sempre tudo é fácil e que nem toda fase negativa é eterna. Visto isso, é hora de começar a pensar em soluções e na maneira de cuidar de seu relacionamento.

Escorpião

Comece a se atentar à forma como se expressa e como se comunica com os demais, Escorpião, pois embora algumas características façam parte de você, elas também podem acabar te prejudicando a longo prazo.

Por fim, sobre o trabalho, embora se veja diante de alguns desafios, esta fase deve melhorar.

