Vai casar em 2023? 4 modelos de vestidos de noiva que darão um corpo incrível e te farão parecer uma princesa

Se você vai se casar este ano, uma das coisas mais importantes que você precisa escolher é seu vestido de noiva, e se você ainda não tem ideia do que usar, existem alguns modelos que são tendência.

É porque se trata do dia mais importante da sua vida e você deve se vestir como uma rainha, com um vestido que favoreça sua figura, e o melhor destes modelos é que eles estilizarão sua figura.

Tipos de vestidos de noiva para parecer estilizada e como uma rainha

Vestido de noiva com transparências

Nada é mais elegante e sexy do que usar um vestido de noiva com transparências, seja nas mangas, no vestido todo, ou na área do decote e costas.

Esse tipo de vestido favorece a figura e estiliza, além de te deixar única e nada entediante, então você vai destacar-se.

Vestido de noiva com renda

Se você quiser se parecer com uma sereia e uma rainha no dia do seu casamento, então escolha um vestido de noiva ajustado com renda.

Pode ser de manga longa, ajustado na cintura, disfarçando as gordurinhas e estilizando, e pode ter combinações com transparências para ter um vestido muito chique e moderno.

Vestido de noiva de corsé

Outro modelo perfeito que você pode usar para se destacar no seu casamento é um vestido de corset, é um dos mais sexy, elegantes e, claro, estiliza a figura.

Seja ombro a ombro, com saia aberta ou ajustada, você se verá como uma verdadeira rainha e será perfeito para o seu casamento.

Vestido de noiva corte A

Os vestidos de noiva de corte A são clássicos, mas também muito elegantes e estilizam a figura, fazendo-te parecer como uma verdadeira princesa.

Você pode usar uma combinação de mangas transparentes, renda e saia larga, seja de seda ou tule, e vai ficar incrível no seu dia.