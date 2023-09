Tarot diário: as mensagem que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Mais uma semana prestes a começar e para iniciá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. Veja a seguir as revelações que chegam para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você pode receber ótimas notícias no campo profissional no início desta semana, Sagitário, o que não necessariamente será aquilo que está esperando. Além disso, as cartas do tarot revelam que é possível que receba um dinheiro que ajudará a sair dessa situação de sufoco que vem vivendo.

Por fim, assim como outros signos, será uma ótima fase quando falamos sobre o campo amoroso.

Capricórnio

Existem coisas que por mais que as postergue em algum momento precisarão ser enfrentadas e assim será o início desta semana, Capricórnio. É hora de se curar de algumas feridas e deixar o passado de uma vez por todas para trás.

Aquário

As oportunidades de negócios chegarão em sua vida, Aquário, e isso pode te fazer prosperar bastante, mas lembre-se de não assinar nada sem ler, ok?

Por fim, as cartas do tarot te convidam a deixar o passado de uma vez por todas para trás e assim avançar em sua vida.

Peixes

É hora de reconstruir e lutar por seu relacionamento, Peixes. Lembre-se que nem todas as fases são fáceis, mas com calma e persistência as coisas podem se organizar.

Por sua vez, o tarot te convida a compartilhar mais aquilo que sente e coisas que vêm reprimindo.

