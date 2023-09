Tarot diário: as mensagem que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa

Mais uma semana prestes a começar e para iniciá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. Veja a seguir as revelações que chegam para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

O início da nova semana de Leão demandará bastante atenção ao campo financeiro, porque você saiu gastando bastante nos últimos tempos e as coisas podem fugir de seu controle. Fique atento e não saia falando de seu dinheiro para todos.

Mas, como nem tudo é problema, o tarot revela ótimos dias para este signo no campo amoroso.

Virgem

Mudanças se aproximam do campo profissional, Virgem, o que exigirá que tenha paciência e não se altere. Lembre-se que por vezes uma situação pode ser positiva, dependendo do ângulo que a observa.

Por fim, as cartas do tarot indicam um ótimo ciclo para o campo amoroso.

Libra

Você entrará em uma fase bastante magnética no campo amoroso neste início de semana, Libra, e muitas possibilidades podem se abrir em sua vida, trazendo oportunidades de conhecer pessoas novas.

Sobre o campo profissional, não leve tudo de maneira extrema, pois isso só irá te prejudicar.

Escorpião

É melhor estar preparado, Escorpião, pois se está solteiro, é possível que esta fase termine em breve. Além disso, o tarot te indica a cuidar mais de sua saúde, não apenas no início desta semana, mas nos demais dias.

