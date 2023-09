Quais mechas combinam bem com cabelos grisalhos? 3 estilos modernos que dão uma aparência mais jovem e aumentam a autoestima

Estamos na década em que aceitamos nossas madeixas grisalhas sem problemas de autoestima e questionamentos sociais, mas sempre é válido perguntar que mechas ficam bem com cabelos brancos.

Já não queremos escondê-las, mas sim tornar o penteado uniforme, elegante e bonito, qualidades que essas alternativas recomendadas por especialistas te darão.

Afinal, quais mechas ficam bem com cabelos grisalhos?

Babylights loiras

Se você tem cabelos claros e começou a aparecer as cinzas, então esses fios finos são ideais para conseguir um acabamento natural e que não requer tanto investimento ou esforço para manter.

De acordo com a quantidade de cinzas que você tem, você precisa de mechas com um acabamento uniforme ou salpicado pela mecha. Mas não desanime, se você for morena, este tom também ficará espetacular, pois dará luz ao seu rosto e fará você parecer fabulosa.

Mechas derretendo em loiro platinado

Por outro lado, outras mechas que ficam bem com cinzas são as melting, que combina várias tonalidades próximas ao cinza e as torna perfeitas para serem integradas na coloração sem destacarem demais.

O objetivo é escolher tons próximos que permitam criar uma continuidade para obter esse efeito de fundido e que o tom cinza nunca saia de moda, sem deixar de te fazer parecer elegante a qualquer momento.

Mechas ‘Money Piece’

Por fim, temos as mechas money piece, que são ideais para iluminar o rosto e estilizar as feições. Estas consistem em levar alguns fios claros nos lados do rosto, que o enfeitam e lhe dão muita luz.

Em tom champanhe ou cinza ficará bonito. No resto do cabelo você pode fazer um degradê, ou simplesmente deixar marcado o contorno, uma tendência que explodiu em 2022 e tem sido mantida.