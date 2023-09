Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Os pensamentos do passado te prenderam, não tenha medo de dar o passo e seja muito firme na tomada de decisões que o seu futuro seja repleto de muita prosperidade. Siga em frente.

Virgem

Receba com gratidão e humildade tudo de bom que a vida lhe dá e não deixe que outros te prejudiquem com fofocas e mentiras. É hora de dar perdão àqueles que o machucaram no passado.

Libra

Medo e ressentimento são dois sentimentos que não devem ocupar mais o seu coração. Busque a compreensão e o perdão para limpar o caminho das energias negativas.

Escorpião

Não perca o foco e seja firme nas decisões que deverá tomar para alcançar paz e tranquilidade para sua família. A prosperidade surge se você mudar de atitude e se preencher de coisas positivas em sua vida.

