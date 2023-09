Kate Middleton surpreende com radical mudança de visual: ficou 15 anos mais jovem

Kate Middleton é considerada uma das mulheres mais elegantes do mundo, sendo um ícone da moda e do bom gosto. E isso foi demonstrado mais uma vez, depois que ela surpreendeu a todos com uma mudança radical de visual, que a fez parecer mais jovem do que nunca, mantendo sua habitual sofisticação.

Durante uma visita em homenagem à Semana de Conscientização sobre as Dependências no Reino Unido, a princesa de Gales chamou todas as atenções com seu novo estilo.

O mudança de visual de Kate Middleton que surpreendeu a todos

A esposa de William apareceu com um novo penteado, com uma longa franja com risca ao centro e ondas suaves, um look que está na tendência no outono de 2023.

Kate Middleton (WPA Pool/Getty Images)

Nesse sentido, o cabelo com franja estilo cortina está na moda atualmente, inspirado nos cortes de cabelo dos anos 70.

Este novo visual refrescou completamente a imagem de Kate, que se livrou de pelo menos 15 anos com seu novo penteado, mantendo uma aparência jovem e elegante aos 41 anos.