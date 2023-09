Idolatrados! Confira os perfumes mais comprados pelas mulheres

Independente se são mais clássicas ou lançadas mais recentemente, alguns perfumes caem no gosto das mulheres e se tornam os queridinhos nacionais.

Na lista a seguir a youtuber Luma Servio traz as fragrâncias que, segundo elas, sãos as primeiras apresentadas nas lojas quando você está buscando por um aroma, logo, são os mais idolatrados pelas mulheres. Confira!

La Vie Est Belle - Lancôme (2012)

Com diversas opções disponíveis, a versão original de La Vie Est Belle foi lançada em 2012. Mesmo não sendo um perfume tão antigo, já se tornou um verdadeiro clássico do público feminino.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Good Girl - Carolina Herrera (2016)

Mais recentemente, porém ainda mais famosos que o primeiro citado. Good Girl é uma fragrância obrigatória em qualquer coleção de perfumes importados. Para quem procura um similar com preço mais em conta, Floratta Red, de O Boticário, é uma ótima escolha.

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. No coração traz Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris e Rosa Búlgara. Já no fundo possui Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli e Cedro.

Olyméa - Paco Rabanne (2015)

Menos famoso, porém tão bom quanto, Olympéa também é um dos perfumes importados mais famosos e queridinhos do Brasil.

Jasmim Aquático, Mandarina Verde e Flor de Gengibre são as notas de topo. Baunilha e Sal estão nas notas de coração e Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Sândalo são as notas de fundo.

