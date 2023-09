Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 17 a 13 de setembro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você está cheio de alegria porque tem em mãos um projeto pelo qual tanto lutou e que lhe trará muita satisfação no futuro. O sucesso é garantido.

Touro

Você tem que suavizar seu caráter para garantir que todas as decisões que você toma sejam em harmonia e paz. Isso o ajudará a se curar do coração e a seguir em frente no caminho do sucesso.

Gêmeos

Você precisa de uma mudança em sua vida para seguir um rumo diferente que o leve à harmonia, ao equilíbrio e à prosperidade.

Câncer

Não permita que as energias negativas dos outros perturbem a sua paz. Você tem que colocar tudo de sua parte para derrubar qualquer obstáculo e atingir esse objetivo para o seu próprio bem.

Leão

Você está em um estágio difícil com um descontrole emocional que precisa estabilizar para liberar seu caminho para o sucesso. A paciência será o elemento a ter em mente quando sentir que as coisas estão saindo do controle.

Virgem

Você se sente no escuro, que não consegue sair daquele caminho tortuoso que te atormenta e que não te deixa avançar em seus projetos. Tenha calma e paciência que você encontrará a solução. Miguel é o anjo que com sua poderosa espada te protege e te ajuda no caminho.

Libra

Você tem uma sensação de calma e paz que há muito não experimentava e é porque com muito esforço conseguiu atingir aquele objetivo proposto. Preserve a harmonia em seu coração.

Escorpião

Você trabalha duro e não fica sentado. Busque essa energia para se compreender e também seguir em frente por você e por seus sucessos.

Sagitário

Se você está passando por um momento ruim, lembre-se que por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sua atitude deve ser positiva, com generosidade e muito carinho para que sua energia mude para algo ainda melhor.

Capricórnio

Você tem que buscar um momento de reflexão em sua vida para encontrar clareza naquele caminho sombrio que você teve que percorrer. O sucesso está próximo, basta mudar sua energia.

Aquário

Seus projetos de vida vão se concretizar se você colocar toda a sua energia nisso, se não se desviar do caminho e for firme nas suas decisões.

Peixes

Os conflitos estão sobrecarregando suas emoções e você não sabe o que fazer nessa situação. Dissipe as discussões e busque a reconciliação do entendimento para que você possa abrir caminho para a prosperidade.

