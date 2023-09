Corte bob em camadas: 7 cortes de cabelo que rejuvenescem e estilizam o seu rosto em 2023

Se você quiser uma mudança de visual que te faça sentir fresca e rejuvenescida, nada como um corte de cabelo bob.

Esta é a versão longa do corte original, que tem o poder de estilizar o rosto, o pescoço e o decote e, além disso, é ideal para nos livrarmos de alguns anos.

Mas este corte é ainda mais favorecedor quando se faz em camadas, pois isso dá dinamismo e movimento aos cabelos.

Dentre todas as versões e acabamentos, estes 7 estilos são os melhores e aqui nós os apresentamos para você.

Corte de cabelo bob em camadas curto

O corte combina o melhor de um pixie (a forma) com o comprimento do bob, para dar lugar a um estilo que nos lembra o shaggy e o mullet. É rejuvenescedor e, por isso, é ideal para mulheres de 40, 50 ou 60 anos.

A vida é uma aventura, aproveite-a!

Corte de cabelo bob em camadas Bob Cat, acabamento escovado

Este estilo combina o acabamento de um wolfcut com o característico repicado jagged bob. Com volume na parte superior graças às camadas, este corte de cabelo de inspiração felina proporciona um acabamento rejuvenescedor no rosto com uma marcada diferença entre os cabelos da frente e os de trás. Para isso, o franjão é fundamental.

Corte de cabelo bob em camadas com franja desfiada

A frescura que um franjão traz com o ar casual deste bob em camadas é tudo que você precisa para rejuvenescer sua aparência com uma única visita ao salão de cabeleireiro. Escolha um franjão tipo cortina, que se apoie nos lados e fique entreaberto para conseguir um efeito favorecedor e de tendência.

"A vida é feita de pequenos momentos de alegria. Aproveite-os!"

Corte de cabelo bob em camadas long bob

Um corte de cabelo bob, como o long bob, pode adquirir um ar casual e rejuvenescedor como este, com um bom trabalho de escalonamento por meio de camadas sutis. Se você tem cabelos finos, brinque com camadas ocultas para ganhar volume.

Corte de cabelo bob em camadas jagged bob, acabamento desfiado

Se há um cabelo médio em camadas e cheio de personalidade, é esse. Acima do ombro, com camadas desconectadas e um ar despreocupado, é um estilo perfeito para aquelas que procuram se preocupar o mínimo possível com o seu cabelo no dia a dia.

Corte de cabelo bob em camadas clavicut

Se você preferir um corte bob um pouco mais longo, nada melhor do que o comprimento desta versão do bob que se apoia sobre os ombros. É um comprimento que estiliza o rosto e o pescoço. Se você combinar isso com o acabamento em camadas, ganhará textura e dinamismo nos cabelos, o que significará uma mudança de imagem muito renovadora.

Corte de cabelo bob em camadas chop

Trata-se de um dos cortes de cabelo bob em camadas mais curtos que, embora seja cortado quadrado, o acabamento é caracterizado por um desfiado das pontas muito favorecedor. Sendo um corte de cabelo curto, é ideal se você estiver procurando por volume, embora fique igualmente bem em cabelos cacheados e lisos.