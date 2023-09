Relacionamento: remova estes 3 péssimos comportamentos da relação amorosa e a veja melhorar

Embora relacionamentos perfeitos fiquem presos apenas aos contos fictícios, é possível evitar experiências desastrosas na vida nua e crua. Mas isso só acontece quando o casal é maduro o suficiente para reconhecer as rupturas e estar disposto a se adaptar um ao outro.

Ainda que haja tempestades e turbulências nos relacionamentos saudáveis, o amor, companheirismo e respeito devem ser as chaves principais que sustentam a conexão. No entanto, acaba sendo difícil seguir em frente com certos tipos de comportamentos.

Brigas, desentendimentos e reações negativas podem acabar sendo usados como mecanismo de defesa contra o parceiro, quando se trata de determinados tópicos. Tal cenário já se configura como preocupante, haja vista a péssima dinâmica presente.

Abra os olhos e esteja em alerta

Os hábitos ruins em um relacionamento devem ser identificados sempre que possível para serem evitados. Certas atitudes podem acabar impedindo que o casal cresça saudavelmente.

Presumir que um parceiro pode ir de encontro com suas necessidades sem comunicação, tirar conclusões precipitadas e não aceitar que ele tenha discordado de algo, se enquadra entre as atitudes que você precisa excluir urgentemente de seu repertório.

Com base em um artigo do especialista e pós-doutor ao Psychology Today, Mark Travers, abaixo você confere as três armadilhas comuns a serem prestadas atenção, além das alternativas mais saudáveis para cada situação.

Remova estes 3 péssimos comportamentos da relação amorosa e a veja melhorar

Elimine: Se o parceiro não honrar com seu compromisso rapidamente, significa que ele não se importa.

Ao invés disso, reflita: Pratique o modo paciente no lugar de tirar conclusões precipitadas. Estabeleça expectativas claras.

Elimine: Os outros podem descobrir o que você precisa sem dizê-las ou pedi-las.

Ao invés disso, reflita: Aprenda a se expressar de forma clara, pois as pessoas não são obrigadas a interpretar suas necessidades sem que você as esclareça.

Elimine: A falta de conflito significa compatibilidade.

Ao invés disso, reflita: Não faça acusações. Explique ao parceiro como suas ações tem feito você se sentir.