Primavera/verão 2024: veja as cores que irão bombar na temporada

Com a chegada da primavera e do verão, algumas cores já estão ganhando destaque nos looks das fashionistas. Alguns dos tons já estavam em alta, como o rosa, devido à onda Barbie, mas outros são novidades.

As paletas têm como inspiração ainda a alegria do mundo pós-pandemia, mas também remetem à natureza, principalmente as frutas típicas de climas mais quentes.

Dessa forma, os looks serão vibrantes, com cores intensas, como o amarelo melão e o amarelo manga, o verde cidreira, o vermelho melancia e o pêssego. Além disso, terá tons inspirados no mar e minério, como o verde-esmeralda e o azul mar.

Foto: Yolande Macon (Reprodução/Instagram)

Outras cores que aparecerão são os tons neutros, terrosos e os tons chocolate, que surgem aliados aos tons de vermelho ou rosa tênues. Por exemplo, uma saia marrom capuccino com uma camiseta rosa blush e um tênis verde-militar comporá visuais de acordo com a moda.

E falando em rosa…

A moda Barbie, que tem dominado o cenário da moda nos últimos meses, continuará firme e forte na primavera/verão, dos tons mais suaves até as cores mais vivas, como o pink, por exemplo. A tendência, é combiná-la com o verde neon cítrico, a partir de detalhes e aviamentos das roupas.

Agora é a hora de preparar o guarda-roupa com cores mais vivas para aproveitar a época mais alegre do ano!

