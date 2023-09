Os 5 perfumes exclusivos e requintados para a mulher que deixam você com ar de milionária

Uma das experiências que se pode viver ao cheirar diferentes perfumes é a de remeter a uma vivência, uma imagem ou uma ideia com apenas expor o olfato ao aroma. Além disso, também conseguem catalogar um estado, como o de ser milionário e até mesmo ter aroma de um milhão de dólares, sem precisar tê-los na conta bancária. Nesse mesmo sentido, um perfume é considerado um luxo.

Os melhores perfumes femininos que cheiram à exclusividade e milhões de dólares

Fucking Fabulous de Tom Ford é considerado um perfume unissex, muito simples, como costumam ser os da marca americana, mas também é profundo graças a suas notas de coração que traz notas de couro, um aroma intenso e combinado com a doçura picante do fava tonka. É uma fragrância doce e quente ao mesmo tempo.

Good Girl de Carolina Herrera é um perfume muito elegante, sexy e, ao mesmo tempo, suave, seu aroma fica de forma muito favorável na pele. Suas notas vão desde a leveza das amêndoas em sua saída, passando por nardos e lírios, para terminar na exclusividade da baunilha, canela, patchouli, âmbar e almíscar.

São fragrâncias que cheiram à elegância

Living Lalique de Lalique é um perfume essencialmente amadeirado, portanto, a primeira vez que é sentido pode ser muito intenso e com apenas uma aplicação já é suficiente. Possui notas de bergamota, lavanda, menta, sândalo e baunilha.

Pure Musc For Her de Narciso Rodriguez é um perfume que consegue sobreviver à vida cotidiana, ao contrário do anterior, conta com mais frescura do que intensidade. Além disso, tem notas de almíscar e uma variedade múltipla de flores.

Sí Passione de Giorgio Armani é um perfume para mulheres que se definem como elegantes e românticas. Suas notas de pimenta rosa, pera, groselha, rosa, jasmim, cedro e patchouli conseguem evocar um filme romântico, mas sem a intensidade de forma enjoativa.