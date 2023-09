Meghan Markle vai a evento sem anel de noivado; entenda

Príncipe Harry e Meghan Markle compareceram no evento Jogos Invictus

Meghan Markle, de 42 anos, compareceu sem seu anel de noivado em evento na Alemanha. Ela estava com o marido, príncipe Harry, de 38, e marcou presença pelo segundo dia consecutivo na sexta edição dos Jogos Invictus, uma competição adaptada para veteranos e militares com ferimentos. Na última quarta-feira (13), o casal acompanhou o torneio de basquete em cadeira de rodas.

O fato de ela não estar com o anel de noivado na mão da Duquesa de Sussex não passou despercebido, porque ela não deixou de usá-lo após oficializar a união com Harry. Mas, conforme a revista People, Meghan estava sem o acessório, pois ele precisou ir para o reparo, já que uma parte se soltou. No entanto, ela estava usando sua aliança de casamento.

Príncipe Harry e Meghan Markle compareceram no evento Jogos Invictus Foto: Getty Images

O anel foi desenhado pelo próprio príncipe com a ajuda da joalheira britânica Cleave & Company, que atendia sua avó, a rainha Elizabeth II. O acessório possui um diamante central de três quilates que veio da Botsuana, local onde o casal passou o início do relacionamento. A joia também conta com duas pedras laterais que são da coleção de joias da princesa Diana, mãe de Harry. Já a aliança de casamento é feita de ouro galês, seguindo a tradição da família real britânica.

