Mechas para mulheres com 40 anos que mais rejuvenescem e que farão você parecer ter 20 anos (Instagram: @therighthairstyles)

Após os 40 anos, existem algumas mechas para mulheres que são muito benéficas para renovar a imagem pessoal e dar uma volta de 180 graus ao estilo antigo e conseguir um rejuvenescimento com elegância e muita sensualidade.

As melhores mechas para mulheres com 40 anos que ajudam a rejuvenescer seu estilo

A partir dos 40 anos, o tom de cabelo deve ser mais claro, pois é quando a pele começa a mostrar linhas e sinais de expressão. Suavizar os traços com luzes e reflexos mais claros é uma grande decisão, revela o especialista Eduardo Sánchez a Instyle.

Contouring é uma técnica de coloração onde a tonalidade não importa para conseguir parecer mais jovem. Como o próprio nome indica, os cabelos mais próximos ao rosto são trabalhados para contorná-lo.

“Todas as técnicas de contorno também são muito benéficas. Quanto às cores, aquelas que mais rejuvenescem são os reflexos de mel, dourados, loiros e castanhos cobre, pois adoçam e suavizam os traços”, afirma o especialista.

As melhores mechas para rejuvenescer a imagem pessoal

As mechas balayage é um dos estilos mais atuais atualmente e conseguiu se posicionar nas tendências atuais. Trata-se de um clássico ao qual se pode sempre recorrer para conseguir o estilo mais elegante e estilizado, sem a necessidade de alterar a raiz do cabelo.

“Não é necessário trabalhar a raiz para conseguir essa naturalidade e, em seguida, iluminaremos com o sempre atraente dourado. Para realçar a luz no rosto, conseguiremos isso com algumas mechas nos lados”, afirmou.

Cabelo Ombré: Todos os que entendem de mechas para mulheres de 40 anos concordam que os tons mais claros são os que mais rejuvenescem, trazem muita luz e por isso se consegue associar a rostos jovens. O estilo Ombré é caracterizado pela sua delicadeza e por fugir dos tons muito escuros, pois são os que se associam à velhice.