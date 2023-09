Aos 63 anos, mulher ensina como envelhecer igual a “um bom vinho”

A mulher de 63 anos, apaixonada por esportes, compartilhou alguns segredos para se manter fisicamente, mentalmente e espiritualmente saudável e jovem. Gym Tan afirma estar envelhecendo de forma reversa.

Moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, ela administra uma conta no TikTok onde atrai novos seguidores todos os dias. A entusiasta da boa forma física compartilhou com os seguidores um vídeo no dia de seu aniversário, onde expressa a crença de que está envelhecendo como “um bom vinho” e até afirma parecer “mais jovem este ano do que no ano passado”.

E qual é o verdadeiro segredo para afirmar que é como o Benjamin Button da vida real?

De acordo com Gym, tudo tem a ver com a maneira positiva com a qual encaramos a vida e não nos concentramos na idade.

“Além de focarmos no que nos traz felicidade, devemos também nos concentrar no que nos faz bem”, afirma a mulher, que diz se sentir mais saudável hoje do que quando tinha 20 anos.

O vídeo já recebeu 150 mil reações, e nos comentários muitos elogiam a sua atitude.

“Nosso corpo não se deteriora devido à idade, mas sim porque deixamos de adotar hábitos mais jovens”, conclui um internauta.

Como envelhecer com saúde?

O metabolismo dos seres humanos começa a mudar progressivamente quando passa dos 30 anos. Este é o marco para fazer câmbios radicais nos hábitos alimentares e inserir atividades físicas para fortalecer o organismo.

