8 perfumes florais femininos com os melhores aromas: são femininos e duradouros

Os 8 perfumes florais para mulheres com os melhores aromas: são femininos e duradouros (Instagram: @lindas_perfumerias / @sephoramx / @uae.tp)

Os perfumes tornaram-se a arma predileta da sedução. São aromas pessoais e definidores que acompanham todos os momentos especiais, e escolher um favorito pode ser um problema para muitas mulheres. No entanto, os aromas conseguem ativar os sentidos e podem ser considerados uma carta de apresentação que descreve uma personalidade romântica, sensual ou sedutora, e às vezes até delicada, como uma flor.

Existem perfumes que evocam a sutileza e delicadeza das flores. São essências prediletas e favoritas na estação da primavera, e que não se podem deixar passar.

Os melhores perfumes florais que são muito femininos e têm um rastro duradouro

Gucci Bloom de Ambrosia de Flores é um perfume intenso com notas de flores como jasmim, tuberosa e rosa de Damasco. Com seus toques florais, ele consegue recriar um jardim com plantas de diferentes tipos e cores.

Perfect de Marc Jacobs é uma fragrância com notas florais e muito suaves. Além disso, tem toques de ruibarbo suculento e narciso brilhante e um centro de leite de amêndoa, cedro e cachemira.

Flower by Kenzo é um perfume muito delicado e sensual com notas de rosa da Bulgária, bagas rosas, almíscar branco e baunilha.

5th Aveneu de Elizabeth Arden é uma fragrância que se destaca pelas suas notas vibrantes de magnólia, tangerina, lírio-do-vale, lírio e bergamota, que se conseguem combinar com outras doces, como o jasmim e a rosa de Bulgária.

Agua Fresca de Rosas de Adolfo Domínguez é um perfume criado para o luxo, inspirado no envolvente aroma da rosa da Bulgária. É uma fragrância muito refrescante, elegante e atemporal.

Este é um momento para você se lembrar de que você é incrível e de que você tem o poder de fazer grandes coisas. Não importa o quão difícil ou desafiador seja, você sempre pode encontrar força dentro de si mesmo para continuar.

São fragrâncias muito elegantes e atemporais

Agua N°6 de Magnolia Sensual de Victorio & Lucchino é um aroma que combina flor de magnólia e pêssego, com notas de pimenta rosa, pera, maçã, jasmim, magnólia, âmbar, cedro e flor d’água.

Wonderland Peony da Floral Street é uma fragrância muito floral, afrutada, leve e sofisticada, mas sem chegar a ser doce. Possui notas de peônias, bagas rosas e roxas, com um toque de madeira de cedro.

Irresistible da Givenchy é o tipo de perfume amadeirado, floral e frutado, que joga em contraste com seus dois acordes que parecem opostos: madeira e rosa. Também tem notas frutadas de pera e âmbar que combinam com um lírio empoeirado para dar um toque muito especial na pele.