Wolf Cut 2023: 6 cortes de cabelo modernos e longos que fazem as mulheres parecerem mais jovens (Foto: Pinterest)

Esse corte é uma combinação entre um corte shaggy e mullet. O resultado é um visual despojado e selvagem, como se você acabasse de sair da floresta. Para isso, o cabelo é cortado em camadas irregulares e penteado, criando uma textura desalinhada e um acabamento em ponta.

Ele é caracterizado por ter camadas desarrumadas e uma textura desalinhada e muito natural. Em cabelo longo, o cabelo é cortado em camadas ao longo da cabeça, criando uma forma triangular que se estreita nas pontas.

É adequado para todos os tipos de rostos, mas favorece muito mais as mulheres de rosto redondo pois aporta movimento.

Estes 6 estilos vão ajudá-la a escolher o que mais combina com seu tipo de rosto:

Corte de cabelo longo estilo Wolf Cut com franja cortina

Este corte combina o wolf cut e o octopus, criando camadas até ao queixo e franja de cortina alongada. Este corte enche a parte superior da cabeça de volume, graças ao repicado.

Corte de cabelo longo estilo Wolf Cut ondulado e com franja

Este é um Wolf Cut mais longo e ondulado, deixando as últimas camadas cobrindo os ombros.

Corte de cabelo longo estilo Wolf Cut liso

Ideal para as meninas que querem reduzir o volume de seu cabelo, pois tantas camadas reduzem a quantidade. Adequado para meninas com muito cabelo, seja liso ou encaracolado, que queiram suavizar seus traços e dar um ar oitentista ao seu visual.

Corte de cabelo longo estilo Wolf Cut com camadas muito curtas

As múltiplas possibilidades do Wolf Cut são vistas nessa versão de camadas curtas, ideal para aquelas que adoram a textura e querem experimentar com diferentes penteados.

"Viva a vida com alegria e bom humor!"

Corte de cabelo longo estilo Wolf Cut com comprimento médio

Esse Wolf Cut ao estilo shaggy, adiciona textura ao cabelo e ar de rebeldia. O franjeado também contribui com frescura e rejuvenesce o visual.

Corte de cabelo longo estilo Wolf Cut cabelo encaracolado

Perfeito para realçar os cachos, pois seus cachos e textura natural têm completa liberdade de parecer leves e muito despreocupados. Se você é uma garota encaracolada, este corte é certeiro.