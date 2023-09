Tarot indicativo: as mensagens que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Outro dia a caminho e para enfrentá-lo da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. Se você é de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, basta procurá-lo a seguir.

Leão

Para Leão, as cartas do tarot alertam que esta sexta-feira (15) será um ótimo dia para ampliar seus horizontes laborais. Fique atento ao seu redor e aproveite a oportunidade de ampliar suas conexões.

Sobre o amor, é importante que você se comunique de maneira clara e sem rodeios com seu parceiro. Não tenha medo de dizer aquilo que está te incomodando.

Virgem

Você entrará em uma fase bastante analítica e reflexiva, Virgem, o que em linhas gerais quer dizer que chegou o momento de definir quem ainda quer manter em sua vida, incluindo amigos, companheiro e familiares.

Quando falamos sobre o campo profissional, é melhor ficar ligado porque podem surgir oportunidades interessantes.

Libra

Você se sentirá com muita energia nesse quase fim de semana, Libra, e as cartas do tarot alertam que esta é a fase ideal para acreditar ainda mais em seu potencial e tirar alguns projetos do papel. Não tenha medo de se arriscar.

Com respeito ao amor, você deve se sentir mais confiante e afetuosa.

Escorpião

Para Escorpião, a sexta-feira (15) será o dia perfeito para estabelecer acordos, limites e algumas outras negociações. Não tenha medo de se impor.

Por fim, assim como recomendado para Leão, sobre o amor, é importante que você se comunique de maneira clara e sem rodeios com seu parceiro. Não tenha medo de dizer aquilo que está te incomodando.

