Selena Gomez e os looks com os quais ela provou que as mulheres reais têm barriga (e está tudo bem)

Selena Gomez foi uma das protagonistas dos Prêmios MTV Video Music Awards 2023, depois de se tornar uma das vencedoras da noite e derramar beleza com vários looks para o evento e a festa posterior (after party).

Depois de 10 anos, a americana voltou a receber um reconhecimento e desta vez foi na categoria Melhor Música de Colaboração Afrobeats, graças à sua música Calm Down junto a Rema, muito viral nas plataformas como o TikTok.

Para a festa, a ex-estrela da Disney optou por um lindo vestido justo ao seu corpo de queda assimétrica do designer Oscar de la Renta, em um vibrante vermelho com detalhes florais que marcaram suas curvas e a área do decote.

Sem dúvida, a famosa chamou atenção ao passar, mas também recebeu críticas nas redes sociais por parecer "acima do peso", algo que ela explicou anteriormente que se deve a oscilações com sua medida devido ao lúpus e diversos problemas de saúde.

A realidade é que Selena Gomez não está “gorda”, nem muito menos tem “excesso de peso”, foi criticada simplesmente por parecer uma mulher normal

Isso nos convida a refletir sobre a forte pressão que recai sobre as mulheres para seguir padrões de beleza irreais, difíceis de manter ao longo do tempo e que de alguma forma comprometem o bem-estar físico ou emocional.

Na verdade, a cantora de Boyfriend apareceu na festa de after usando outro modelo ajustado. Nessa ocasião, com um mini vestido roxo que deixou suas pernas e peito à mostra, combinado com sapatos de salto preto e seu cabelo solto.

Com isso, Selena Gomez abraçou seu corpo como ele é, sem tentar agradar a terceiros e provando que ela se sente muito feliz com suas curvas. Depois de anos sofrendo com as críticas, hoje ela nos lembra que a beleza é heterogênea e não deve seguir padrões.