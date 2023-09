Relacionamento: 3 passos para tirar sua relação amorosa da lama

Relacionamentos que apresentam fases tempestuosas e suas complexidades ainda podem ser saudáveis, haja vista a individualidade de cada envolvido. No entanto, o erro está em se acomodar com tais situações, apesar de deixarem as coisas passarem sem, de fato, resolver os problemas.

Claramente quando não existe mais amor, respeito e companheirismo, a ação ideal é colocar um ponto final na história da dupla e cada um seguir seu curso. Contudo, nem toda fase ruim na relação significa a falta de tais coisas, podendo ser melhorada por meio de reparos.

Segundo o portal da Universidade de Amherst, pessoas dentro de um relacionamento saudável são completamente mais felizes e menos estressadas no dia a dia.

Confira as maneiras de tirar sua relação do fundo do poço, seguindo estes três passos apresentados pela mesma fonte.

1 – Deve existir o cuidado

Para um relacionamento saudável, o cuidado deve partir dos dois lados. Além do compromisso, é importante focar também em si mesmo e se doar na mesma medida que seu parceiro.

Ceder algumas coisas não significa largar a si mesmo. Para que um casal esteja bem, é preciso que ambos estejam bem individualmente.

2 – Crie confiança por meio dos atos

Jamais façam promessas vazias. Cumpram todos os planos realizados em conjunto, honrando suas palavras. Relações saudáveis são completamente confiáveis.

3 – Sejam justos

Não existe concordância em todos os tópicos dentro dos relacionamentos, além de conflitos serem completamente comuns. Diferenças não significam desamor, isso reflete apenas a individualidade de cada um.