Quer acabar com a queda capilar? Pare de pular uma etapa importante na lavagem

Você deve se preocupar ao ver tufos de no ralo do chuveiro, não é mesmo? Mas é normal observar uma certa queda ao tomar banho e todo mundo perde cabelo à medida que novos fios crescem. No entanto, existem alguns cuidados essenciais na rotina de lavagem capilar que ajudam a diminuir o problema.

Para quem está preocupado, os especialistas em cuidados capilares da Pantene informaram ao The Express algumas dicas importantes para “reduzir” o dano. O segredo? Lavar o cabelo da forma correta, sem pular etapas.

Por isso, não esqueça o condicionador. Sem ele, o cabelo fica embaraçado, seco e propenso a cair. Muitas pessoas ignoram esse produto, considerando-o desnecessário. Na realidade, é exatamente o oposto, pois ele mantém o cabelo macio e maleável. A Pantene recomenda o uso de um bom condicionador “que pode deixar o cabelo mais forte, reduzir a quebra e, o mais importante, reduzir a queda do cabelo durante a lavagem”.

Além disso, verifique também se a temperatura da água está correta. Troque a água quente pela morna para a lavagem e, em seguida, enxágue o cabelo com água fria. A água quente remove a oleosidade do couro cabeludo e abre os poros, tornando os fios “frágeis”, causando a queda.

Outra etapa importante é um condicionador como pré-shampoo. A maioria das pessoas normalmente só usa após lavar o cabelo. Mas ao condicionar os fios antes, é possível “desembaraçá-los facilmente e dar-lhes mais proteção”.

Por fim, não escove o cabelo quando estiver no banho. Ele fica “mais fraco e frágil” quando está molhado, podendo levar a outro problema assustador: a quebra.

