Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 1 e 30

Você colherá o bem que plantou com sabedoria e virtudes, recebendo uma recompensa que o encherá de boas energias e sentimentos positivos. A sorte está ao seu lado agora.

Touro – Cartas 32 e 19

Cuidado com os problemas que podem ser gerados no seu lar por continuar com maus hábitos que não beneficiam em nada a você ou aos outros. É momento de mudar para prevenir perdas e conflitos.

Gêmeos – Cartas 8 e 13

Fique atento para as bandeiras vermelhas e use sua intuição para descobrir quem não está sendo verdadeiro ou até mesmo já usou da mentira. É hora de abrir os olhos!

Câncer - Cartas 33 e 36

Os caminhos estão abertos, mas é preciso se movimentar e buscar coisas novas para poder realizar o que tanto deseja. A zona de conforto o deixará no mesmo lugar, então sua atitude é essencial nesse momento.

Confira mais:

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes