Os signos que passam a realizar com a Lua Nova em Virgem

Em 14 de setembro de 2023, uma Lua Nova em Virgem pode se tornar a energia perfeita para que alguns signos realizem seus sonhos e mudanças importantes na vida.

Confira a seguir:

Gêmeos

Existe uma reconexão importante com você mesmo que o ajudará a encontrar seus sonhos e lar, para assim viver como deseja. Pode ser delicado no começo, mas é um impulso para abrir o coração e fazer o que é preciso. Não tema recalcular a rota e se expressar mais, pois isso trará importantes realizações.

Leão

O universo inunda com energias relacionadas as realizações de objetivos e financeiras. É hora de se abrir a prosperidade, analisar tudo aquilo que deve ser deixado para dar o seguinte passo, em uma nova fase, mas madura, sabia e livre.

Sagitário

Existe um novo impulso para realizar sonhos e ambições, não apenas com energia, mas também com um olhar mais estratégico e focado no sucesso. Lembre-se de saber determinar as prioridades, sem descuidar outras coisas que importam, para que a experiencia seja ainda mais enriquecedora em sua vida.

Capricórnio

Existe uma energia mágica ajudando a tornar sonhos realidade, mas você não pode se intimidar. A respostas está em sinais, espiritualidade e também na sua ancestralidade, o levando a valorizar e fazer valer ainda mais a pena a sua existência. Deixe que tudo isso se manifeste e se abra para a intuição que o ajudará.

