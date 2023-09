Mudança de sorte no dinheiro essa semana no horóscopo chinês

Mais uma semana de setembro de 2023 chegou e reserva algumas surpresas para a vida financeira de alguns signos do horóscopo chinês.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A vida profissional está ativada e oportunidades podem aparecer, ajudando a colocar a vida financeira em ordem e contar com lucros importantes. É hora de trabalhar com esforço e a dedicação. Tenha pensamentos assertivos e não desanime! No amor, é hora de agir com confiança e deixar de se esconder.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011,2023)

A energia positiva e sorte o ajudam a se movimentar para conquistar o que quer, inclusive na vida financeira. Bons negócios surgem e é possível alcançar o equilíbrio, pagando dívidas ou melhorando os ingressos. Hora de criar projetos, desenvolver os talentos e mostrar seu carisma para atrair o melhor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

É um momento de prosperidade e de focar na vida financeira, pois essa fase o ajudará a organizar tudo da melhor forma. É preciso ser prático e racional para aproveitar as oportunidades que chegam. Os lucros aumentam em negócios e algumas pessoas podem ajudar nessa missão também.

