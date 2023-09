Moeda antiga que vale R$ 30 mil? Saiba mais sobre o item

Antes da chegada do Plano Real, em 1994, o Brasil já passou por diversos tipos de moedas. Antes do real, por exemplo, as moedas vigentes foram o Cruzeiro Real (1993 a 1994) e o Cruzeiro (1990 a 1993).

Um pouco antes disso, entre 1989 e 1990, a moeda oficial era o Cruzado Novo, e é sobre ela que vamos falar com mais profundidade hoje.

Segundo o canal ‘RNF Coleções’, a moeda de 1 Cruzado Novo, feita em 1990, pode custar R$ 30 mil devido ao seu nível de raridade. O tiktoker explica que o item nunca entrou em circulação.

Em 1990, ao assumir a Presidência do Brasil, Fernando Collor anunciou o Plano Collor, e uma das primeiras medidas foi substituir o Cruzado Novo pelo Cruzeiro. Dessa forma, a moeda antiga ficou em circulação pelos três primeiros meses daquele ano e algumas foram fabricadas, mas nunca entraram em circulação, como no caso da moeda em questão.

Segundo o numismata, ou seja, especialista em moedas, Claudio Amato, esta moeda é um ensaio e não foi produzida em grande quantidade, tornando-se assim um item raro.

Segundo o catálogo de moedas brasileiras, existem apenas 56 unidades desta moeda e 41 delas estão presentes no Museu de Valores do Banco Central do Brasil 15 em coleções particulares, com seu valor estimado entre R$ 20 e 30 mil.

LEIA TAMBÉM: Colecionador promete pagar até mil reais por uma única nota de Cruzeiro. Será que você tem uma?

Veja mais detalhes do item a seguir:

LEIA MAIS:

⋅ Moeda de Cruzeiro pode valer quase R$ 300 se apresentar pequeno detalhe

⋅ Raridade! Confira 7 moedas brasileiras que possuem um valor BEM ALTO

⋅ Confira a moeda de 5 centavos que pode valer R$ 550 se apresentar pequeno detalhe