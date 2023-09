Kate Middleton surpreende com uma nova aparência em sua inesperada visita à prisão

Durante sua visita surpresa à prisão HMP High Down na última terça-feira (12/9), em Surrey, na Inglaterra, Kate Middleton mostrou seu apoio à instituição de caridade The Forward Trust, que se dedica a ajudar indivíduos envolvidos no sistema de Justiça criminal a enfrentar e superar o vício. Enquanto percorria as instalações, seu novo visual atraiu muitos olhares curiosos, conforme relatado pelo site Express.

A futura rainha consorte do Reino Unido chegou vestindo um elegante traje azul, complementado por um colar com as iniciais G, C e L. Além disso, seu penteado apresentava ondas suaves e uma franja mais curta. Nas redes sociais, os entusiastas da realeza não perderam a chance de elogiar o estilo da duquesa. Um usuário do Twitter comentou: “A duquesa de Cambridge está absolutamente deslumbrante hoje!”. Outro perfil afirmou: “Inspiração de cabelo!”. Enquanto um terceiro usuário expressou: “Sua beleza é eterna”.

Na visita, Kate, que atua como patrona da The Forward Trust, teve a oportunidade de dialogar com os detentos que participam dos programas de reabilitação para vícios químicos. A instituição trabalha desde 1991, para que qualquer pessoa seja capaz de passar por transformações duradouras, com acesso à educação, emprego e uma vida digna em comunidade.

Além disso, ela conversou com uma família que estava visitando as instalações, para entender como a organização está contribuindo para proporcionar uma experiência mais positiva às crianças, de acordo com informações do tabloide britânico.

Kate já se destacou com outro look

Vale lembrar que no ano passado a duquesa foi vista nos Jogos da Commonwealth com um top básico da Zara avaliado em R$70,00 no período. Contudo, no último evento, ela não somente demonstrou seu compromisso com causas sociais, mas também impressionou a todos com seu visual e proporcionou um entretenimento digno de um programa de makeover.

E você, o que achou do look de Kate para a ocasião?

