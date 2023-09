Cortes de cabelo bob com franja 2023: os estilos em tendência que mais rejuvenescem (Instagram: @alban.gram / @jennychohair)

Sempre que a estação muda, é hora de visitar o salão de beleza para encontrar um look urgente que torne você moderna e chique.

Entre as inúmeras tendências capilares, o franjeado destaca-se como uma das mais favorecedoras e, além disso, pode ser combinado com cabelos curtos, longos ou médios.

Esses 3 estilos são ideais para mudar de visual, além de recuperar o brilho dos seus cabelos após horas intensas de sol.

Corte de cabelo microbob com franja

O microbob é mais curto do que o clássico corte bob, tornando-o muito confortável. Se combinado com um franja reta, o resultado é um visual moderno. Este corte ajuda a estilizar os rostos redondos e, ao mesmo tempo, traz horizontalidade para os rostos finos, ajudando a equilibrar os traços.

Corte long bob com franja cortina

É um estilo de corte que se alonga, ficando um pouco abaixo do queixo. É ideal para rostos mais quadrados ou com forma de coração ligeiramente.

Corte de Long Bob com Franja Coreana

A franja coreana tem menos quantidade de cabelo do que uma tradicional e deixa bastante espaço entre os fios desfiados. Esta franjinha é a melhor aliada do corte long bob e é muito versátil, pois, sendo tão fino, você pode retirá-lo com grampos quando quiser mudar de visual.