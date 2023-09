Café e Cabelo: como os grãos contribuem para um crescimento capilar saudável

O café é uma bebida apreciada por muitas pessoas e também conhecida por nos manter despertos e energizados durante o dia. Mas você sabia que ele também pode ter um papel surpreendente na saúde dos cabelos?

Neste artigo, elencamos alguns benefícios incríveis ao estimular o crescimento capilar usando a cafeína. Confira a seguir!

Ativa a circulação sanguínea

A cafeína, presente naturalmente no café, é um estimulante que pode aumentar o fluxo sanguíneo quando aplicada no couro cabeludo. Isso significa que mais nutrientes e oxigênio alcançam as raízes do cabelo, promovendo um ambiente ideal para o crescimento capilar.

Reduz a queda de cabelo

Ajuda a bloquear os efeitos negativos do hormônio DHT, que está associado à queda capilar. Ao aplicar produtos à base de café ou enxaguar o cabelo com infusões de café, você pode fortalecer seus folículos capilares e reduzir a queda.

Esfolia o couro cabeludo

Os grãos de café moídos podem ser usados como um esfoliante natural do couro cabeludo. Isso remove as células mortas do local e qualquer acúmulo de produtos capilares, permitindo que os folículos respirem e cresçam com mais facilidade.

Escurece naturalmente

O café também pode ajudar a escurecer cabelos grisalhos prematuros. Ao preparar uma mistura de café forte e aplicá-la como um enxágue, é possível tonalizar o cabelo e fazer com que a cor pareça mais vibrante.

Hidrata os cabelos

Uma máscara capilar caseira com café pode ser feita misturando os grãos moídos com azeite de oliva ou iogurte. Essa máscara rica em antioxidantes pode nutrir profundamente o cabelo, tornando-o mais brilhante e saudável.

Por que é importante não exagerar?

O uso excessivo de produtos capilares à base de café ou a exposição frequente a cafeína pode ressecar drasticamente os fios. Por isso, use com cautela para obter os melhores resultados e ficar com cabelos lindos e fortes!

