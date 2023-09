As 6 tendências de sobrancelhas que arrasam em 2023

O sucesso de uma boa maquiagem recai na perfeição dos pequenos detalhes e sem descuidar de cada um dos elementos extras, como, por exemplo, as sobrancelhas. De acordo com a forma ou cor, as sobrancelhas têm esse poder incrível de transformar o olhar e o rosto. Por isso, é um fator que não deve ser ignorado ao estilizar e depilar, especialmente, de acordo com as épocas, os estilos podem variar.

Novas tendências surgiram nos últimos meses em termos de estilo. As épocas estão se fundindo e, em 2023, todos os estilos estão bem justificados. Desde sobrancelhas grossas e frequentemente penteadas para cima, até sobrancelhas densas e livres.

Os melhores estilos de sobrancelhas para mulheres na nova temporada de 2023

Sobrancelhas esponjosas são aquelas indomáveis e selvagens. São conhecidas por terem muita popularidade no TikTok, onde acumularam milhares de visualizações, e são muito grossas e meticulosamente estilizadas com laca ou cera.

Sobrancelhas descoloridas é uma das novas tendências do momento, e com milhões de reproduções no TikTok, elas voltaram para ficar. Apesar de ser uma descoloração muito forte, muitas celebridades optaram por esse estilo, como Kendall Jenner e Dove Cameron.

Sobrancelhas extrafinas é um estilo que foi popularizado desde Pamela Anderson. Agora, Bella Hadid parece ter se unido à tendência e adotado um estilo único nos últimos meses.

São estilos que ganharam muita popularidade através do TikTok

Sobrancelhas naturais são aquelas de espírito fresco e que ganharam popularidade no ano de 2023. Elas são levemente escovadas e depiladas, realçando sutilmente os olhos, mas sem exagerar. Esta é uma tendência muito minimalista com milhões de seguidores no TikTok.

Sobrancelhas Arco-Íris são pensadas para almas criativas, e é uma das tendências que tem sido usada desde a popularidade de Euphoria, a série da HBO. Elas são incrivelmente originais e destacam-se entre a multidão.

Sobrancelhas tatuadas são perfeitas para buscar o conforto. Elas também são conhecidas pela técnica de microblanding, que usa nanoagulhas para preencher de forma natural os espaços claros das sobrancelhas.