5 penteados fáceis para meninas no estilo da princesa Charlotte ideais para ir à escola

A princesa Charlotte herdou o estilo das mulheres da sua família, como o de sua avó Lady Di e o de sua mãe Kate Middleton, e, aos seus curtos oito anos, já é uma referência de moda. A pequena conta com uma soma milionária graças às marcas que costuma usar quando aparece nos diversos eventos reais.

Elegante, bonita e charmosa, essa é a imagem que irradia a pequena monarca, por isso, assim como sua mãe, ela causou o “Efeito Charlotte”, que vai aumentar a medida que ela cresce e se torna uma das mulheres mais bonitas das casas reais.

Além dos seus looks impecáveis, Charlotte também costuma encantar com os seus penteados cheios de delicadeza, que são ideais para que as meninas pareçam simples, mas sofisticadas.

5 penteados que fizeram a princesa Charlotte brilhar

Lados presos de forma simétrica

Este penteado é bastante simples, pois você só precisa dividir o cabelo com um pente ao meio e pegar os fios que deseja prender, para então amarrar com um elástico de uma cor semelhante ao tom do cabelo e enfiar as pontas dentro de um sulco no início do nó.

Meio preso com tranças

Outro dos penteados clássicos para sair de apuros e parecer chique é prender o cabelo pela metade e amarrá-lo com duas tranças começadas desde a frente. Leva apenas cinco minutos para fazer isso, mas traz um estilo produzido.

Solto com laços

Como toda menina, Charlotte também gosta de usar seu cabelo solto em algumas ocasiões e destaca-o com alguns adornos nos lados. Ideal para os dias de pressa.

Preso total com estilo

Um dos mais elegantes é este que consiste em cabelos trançados em tranças ou cachos entrelaçados, que finalmente dão outro toque ao seu estilo de cabelo preso.

Duas trancinhas

Para os dias de verão uma das melhores opções é usar duas tranças laterais, pois não só estarão confortáveis, como também ficarão muito elegantes a qualquer momento.

Sem dúvida, a filha do Príncipe William e Kate Middleton tornou-se uma das musas para as novas gerações.