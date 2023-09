Unhas com relevo muito elegantes e delicadas: modelos para sair da zona de conforto em 2023

Este 2023 nos convida a sair dos típicos modelos de sempre e experimentar unhas com relevo muito elegantes e delicadas que estão se tornando populares.

De acordo com os especialistas, são figuras esculpidas que se destacam do plano mais de metade de seu volume, dando-lhe uma aparência bastante original e atraente para nossas mãos.

Unhas com relevo muito elegantes e delicadas 2023

Peroladas

Este efeito 3D pode ser alcançado em pequenos detalhes que realçam a manicure, como linhas que marcam as bordas ou que permitam deixar a sua criatividade voar com motivos abstratos mais aplicações de pedrarias que adornam de uma maneira minimalista mas impactante. Você pode até mesmo combinar ambas as alternativas sobre uma base nude ou bege, pois lembre-se sempre que menos é mais.

Efeito de suéter

Outro tipo de unhas com relevo delicadas e elegantes que estão entre as tendências desde há algum tempo e que ressurgem este 2023 é o efeito suéter, que é perfeito para dar a suas mãos uma aparência única ao imitar a textura de um suéter, do qual recebe seu nome.

Essa textura não é tão fácil de fazer e é preferível que você confie nas mãos das especialistas se você for iniciante no assunto. No entanto, se você estiver mais avançada, contamos que você pode conseguir isso desenhando as linhas com um pincel fino após duas camadas de esmalte em gel mais uma lâmpada UV.

Introduza as unhas na lâmpada de secagem novamente e espere o tempo necessário para que o design fique bom.

Com aplicações

Por fim, não tenha medo de exagerar um pouco e incorporar aplicações que você pode já obter no mercado e que reflitam a versão mais extravagante da sua personalidade. Muitas delas são feitas em acrílico e não leva muito tempo para incorporá-las. Ficarão perfeitas!