Mechas balayage em cabelo curto para mulheres de 40 e 50 anos: estilos que farão você parecer mais jovem

O cabelo curto é uma das melhores opções para rejuvenescer a imagem pessoal. Cada dia é mais usado e por isso existem muitas mulheres que não têm medo de dar o passo para mudar sua cabeleira para estilos bob que podem ser adaptados a qualquer tipo de rosto, textura de cabelo ou feições faciais. Se, além disso, for combinado com algumas mechas balayage, consegue-se iluminar o rosto e, com isso, potenciar o efeito antienvelhecimento.

As melhores mechas balayage para cabelo curto

Assim como nos cabelos longos, as mechas balayage nos cabelos curtos consistem em um degradê de cor, mais escuro nas raízes e mais claro nas pontas para dar muita luz ao rosto e um aspecto mais jovem. Além disso, seu estilo versátil permite combiná-las com o bob, o microbob, o bixie ou o long bob.

Mechas balayage para cabelo curto estilo bob: são ideais para cabelos lisos, encaracolados e ondulados. O resultado deste estilo é uma cabeleira multidimensional, com um adicional de volume e um único efeito rejuvenescedor. Além de ser uma tendência total, é um estilo muito chique e sofisticado.

Mechas balayage em cabelos curtos: tons loiros e tons castanhos

Mechas balayage para cabelos curtos e loiros: é uma técnica perfeita para cabelos loiros, pois permite criar muitas tonalidades muito personalizadas. Além disso, os tons loiros são aqueles que conseguem dar um toque de juventude a partir dos 40 e 50 anos.

Mechas balayage para cabelo curto e castanho: No cabelo castanho, muitos reflexos quentes podem ser adicionados para obter uma aparência rejuvenescida e dar muita luz ao rosto. Tons como mel, caramelo, dourado, cobre ou bege são usados para obter uma luminosidade muito grande. É ideal para obter essa cor de um beijo do sol que tanto favorece o rosto.