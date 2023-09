Marcas que ‘faliram’ em 2023 E VOCÊ NÃO SABIA!

No ramo dos negócios, não são todas as empreitadas que dão 100% e mesmo com anos de indústria, muitas empresas acabam falindo. Isso não acontece apenas com os pequenos empreendedores, já que até mesmo as grandes marcas acabam sofrendo com uma escolha errada ou com o próprio mercado.

No texto que você confere a seguir, com informações do canal do Youtube ‘Nerd Show’, estão as marcas que estão quase falindo em 2023 e você não sabia!

Oi

Você provavelmente tem percebido que a operadora Oi está sumindo aos poucos, não é mesmo? Ela é uma das empresas listadas neste texto que entrou em processo de ‘recuperação judicial’, que é algo anterior a falência. Neste caso, a marca se compromete em ir negociando as dívidas até se recuperar, evitando o fim das atividades por completo. De acordo com o canal, a dívida da Oi atualmente está na casa dos R$ 44 bilhões de reais.

Marisa

Outra empresa conhecida nacionalmente que se encontra em processo de recuperação judicial é a Marisa. Focada principalmente em vestuário feminino, a marca anunciou que está fechando 91 lojas por todo o Brasil. De acordo com o Nerd Show, isso foi motivado pelas baixas vendas durante a pandemia.

Chocolates Pan

Mesmo não sendo mais vista com tanta frequência, a empresa Pan é focada na fabricação de chocolate, com os polêmicos ‘cigarrinhos’ sendo os mais conhecidos. além das moedas de chocolate e do chocolápis. Assim como a Marisa, a empresa foi afetada pela queda nas vendas proveniente da pandemia. Após não conseguir cumprir com as recuperações judiciais a empresa declarou falência.

Grupo Petrópolis

O nome pode parecer incomum, mas o Grupo Petrópolis é responsável pelas cervejas Crystal, Itaipava e Petra. Mesmo com o dono sendo um dos 70 bilionários do Brasil, com uma fortuna avaliada em R$ 12 bilhões, o grupo decretou recuperação judicial, com uma dívida avaliada em R$ 4,2 bilhões.

