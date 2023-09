Carolina Herrera e o corte de cabelo que nenhuma mulher com mais de 40 anos deve ter: “Parece sem classe”

A famosa estilista Carolina Herrera é uma das mulheres mais poderosas do mundo e é uma grande inspiração em termos de estilo e gosto para vestir uma dama. Entre suas regras mais famosas está que “não há nada que envelheça uma mulher mais do que vestir-se como uma jovem”, ou “se algo não te agradar, tire-lhe o único poder que tem: sua atenção”.

A estilista venezuelana considera que “a elegância não é só beleza, é também a forma de pensar, a forma de se mover”, que “o acessório invisível para qualquer roupa é um perfume” ou que “a moda é para agradar o olhos; as formas e proporções são para o intelecto”.

De acordo com o portal El Español, muitas mulheres em todo o mundo consomem sua marca e ouvem seus conselhos sobre beleza e classe, mais relacionados com uma aura moral e intelectual e com um gosto refinado por educação do que puramente com luxo e ostentação.

Uma regra que as mulheres se recusam a seguir

Mas houve uma dessas regras do bom gosto de Carolina Herrera que irritou milhões de mulheres: "Apenas as mulheres sem classe usam cabelo longo depois dos quarenta".

“Carolina, amiga, só as mulheres sem classe dizem às outras mulheres como elas devem usar o cabelo”, escreveu uma das internautas sobre o comentário da estilista.

"Aqui, por exemplo, um beijo para Carolina Herrera", escreveu outra, anexando quatro fotos com o cabelo longo da belíssima Ángela de Molina.

“Carolina Herrera disse algo sobre cabelo comprido. Tenho 53 anos e faço o meu cabelo do jeito que quero: preso e solto, com boina, chapéu ou um balão na cabeça se eu quiser. Classe não está no cabelo, está no que ele esconde”, escreveu outra internauta no Twitter.