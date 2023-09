Tintura de maisena e chocolate para cobrir os fios brancos em casa: levará menos de 10 minutos

Máscara com maisena para o cabelo Hidrata ao máximo seu cabelo (iostock /Unplash)

Tingir as madeixas é uma dor de cabeça para muitas mulheres devido ao tempo e dinheiro investido, algo que acabará com esta tintura de maisena e chocolate que é fácil de fazer em casa.

Cabelos grisalhos serão coisa do passado com esta receita caseira, mas antes de experimentá-la não se esqueça de consultar o seu dermatologista de confiança para evitar reações adversas ou alergias, especialmente se você tiver couro cabeludo sensível.

Como preparar a tintura de maisena e chocolate para cobrir os grisalhos?

Se este remédio te conquistou, então você deverá adquirir os seguintes ingredientes: 2 xícaras de chocolate em pó, 3-4 ramos de alecrim, uma xícara de água e uma xícara de maisena. Se você quiser um efeito mais potente, pode adicionar óleo essencial de alecrim à receita.

Em uma panela, adicione o alecrim para que solte sua cor e todos os seus benefícios. Quando chegar ao ponto de ebulição, deixe ferver por mais 15-20 minutos. Ao final, você terá o alecrim pronto, apenas esperando esfriar.

A maisena é uma aliada para alisar Tem muitos benefícios para o cabelo (Freepik)

Passe a mistura por uma peneira para remover as folhas e despeje o líquido em um recipiente. Adicione o chocolate em pó, a maisena e o óleo essencial. Misture bem todos os ingredientes até obter uma espécie de xampu ou máscara, que você adicionará ao seu cabelo desde as raízes.

Deixe agir por pelo menos uma hora. Se quiser uma cor mais intensa, pode deixar agir por mais tempo. Lave o cabelo com água morna e condicionador para remover os resíduos da mistura.

Cacau Foto: Dreamstime

Os benefícios da maisena e do cacau para o cabelo

De acordo com os especialistas do All Things Hair, o amido de milho usado na maisena possui componentes que ajudam a hidratar os cabelos, eliminando a secura e o frizz. Enquanto a Pharmacius afirma que o cacau evita a secura, hidrata os cabelos e combate o envelhecimento devido à sua alta dose de antioxidantes.