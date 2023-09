Suco natural potente para quem tem pressão alta; com poucos ingredientes Foto ilustrativa - Freepik - @dashu83

Buscando uma alternativa positiva para a pressão alta e que, associada ao acompanhamento médico frequente, pode contribuir para a sua saúde? Então, aproveite a oportunidade e confira o conteúdo até o final.

Com poucos ingredientes, a recomendação da vez é um suco natural caseiro que demanda itens que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios. As informações são do portal Tua Saúde.

Suco natural para pressão alta

Ingredientes:

1 laranja;

2 colheres (sopa) de mel;

1 beterraba;

1 limão;

1 cenoura.

Modo de preparo:

Para começar, você deve extrair o suco do limão e da laranja;

Feito isso, lave e corte em pequenos pedaços a cenoura e a beterraba;

Agora, coloque tudo no liqudificador;

Deixe batendo até que note que formou uma mescla homogênea;

Caso queira, adicione gelo;

Por fim, adoce sua bebida com o mel e tome imediatamente.

Lembre-se disso!

Como alertado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo mais uma vez que embora a dica de bebida seja positiva, o conteúdo que acaba de conferir tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Fique atento e proteja sua saúde.

