Estes são os perigos de estalar o pescoço, de acordo com um médico Imagem: Pexels/Olha Ruskykh

Você tem mania de estalar o pescoço quando está tenso? Mesmo que a sensação momentânea seja de conforto, o ato não é recomendado pelos médicos.

Segundo Ever Arias, formado pela Loyola University Chicago Stritch School of Medicine e residente no UCI Medical Center, dos Estados Unidos, o ato que parece simples e nada perigoso pode distender um músculo e gerar uma fratura na região.

O especialista dá um exemplo real do problema com a história de uma paciente de 20 anos que ele atendeu. Após estalar o pescoço duas vezes seguidas, ela começou a sentir dores muito forte.

“Ela entrou na sala de emergência depois de ser atendida e examinada. Descobrimos que ela tinha uma fratura por compressão cervical. Basicamente descobriu-se que ela tinha um diagnóstico de síndrome de hipermobilidade e por isso tinha muita mobilidade na área. O que aconteceu é que ela acabou flexionando um pouco demais o pescoço e começou a ter fratura por compressão”, explicou o médico em vídeo com mais de 4 milhões de visualizações.

Além desse caso em específico, Arias comenta sobre outros problemas que podem surgir com o tempo em quem mantém o hábito, como um derrame que pode causar uma dissecção da artéria vertebral.

“Eu mesmo nunca tento estalar minhas juntas do pescoço. Porque geralmente isso pode levar a um dano colateral. Também pode causar sua própria dissecção ou outros tipos de ferimentos em vasos sanguíneos na estrutura do pescoço”.

Outro exemplo no vídeo do médico traz o relato de uma mulher que foi longe de mais e “quebrou” o próprio pescoço.

“Eu “quebrei” meu pescoço com as minhas próprias mãos e passei as primeiras duas semanas da universidade utilizando colar cervical”.

