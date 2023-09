Cortes de cabelo Sharp Bob em 2023: 5 estilos rejuvenescedores que arrasam entre as famosas

Entre os penteados e acabamentos com textura que estão na moda, o acabamento polido, inteiro e impecável do corte sharp bob tornou-se tendência neste 2023.

Esta versão do bob para cabelos lisos que é usada, quase sempre, acima dos ombros está dando muito o que falar.

O corte sharp bob é uma versão do famoso cabelo comprido que se caracteriza por ter linhas nítidas e definidas, com uma comprimento que geralmente chega até a mandíbula ou levemente mais acima ou abaixo.

O que realmente identifica o corte sharp bob são os contornos limpos e definidos, além das pontas cortadas para dentro e um acabamento polido impecável.

Corte Sharp Bob rosto quadrado

É uma versão do bob abaixo do queixo para estilizar o seu rosto com feições quadradas. A chave é a combinação da linha no meio, que permite que os cachos laterais cortem o ovalado facial, assim como o comprimento extra com as pontas para dentro para suavizar as feições.

Corte Sharp Bob mini

Esse corte tem um acabamento ultraelegante com um minicabelo - acima do queixo - que fica muito bem. A chave para esse acabamento tão chique? O acabamento polido e as pontas perfeitamente marcadas.

Corte Sharp Bob versão longa

Para estilizar o seu rosto, é ideal marcar bem as pontas arredondadas e polir muito bem o acabamento, com um efeito glow muito favorecedor no cabelo.

Corte Sharp Bob atrás da orelha

Esse corte com um dos lados do cabelo atrás da orelha fica muito bonito. Assim, dá-se um acabamento assimétrico, mas sem perder as linhas definidas e impecáveis ​​próprias do corte.

Corte Sharp Bob com textura

Com um toque de textura no cabelo, mas as pontas bem marcadas para dentro, fica como um dos melhores looks.