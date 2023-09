5 perfumes importados VERSÁTEIS que se encaixam em todos os momentos

Quem é amante de perfumes de verdade não fica sem utilizar uma boa fragrância nem se quer um dia.

Mas para o dia-a-dia, não são todos os perfumes que se encaixam bem, e nessa hora muitas pessoas acabam cometendo o erro de utilizar aromas não tão agradáveis para um dia no escritório, por exemplo.

Também chamado de perfume assinatura, uma fragrância versátil é aquela que combina com o uso diário, principalmente em dias mais quentes.

A seguir você confere 4 perfumes masculinos importados versáteis que combinam com qualquer momento.

Victorinox - Swiss Army

Um perfume diferente e pouco conhecido, mas que traz um aroma refrescante. É ideal para o dia-a-dia no trabalho.

Lançado em 1997, é um clássico da perfumaria que está fora do radar, que pode te deixar com um aroma exclusivo. Para quem gosta de perfumes nacionais, seu aroma é parecido com Quasar, de O Boticário.

O perfume é composto por notas de topo em Hortelã, Notas Verdes, Bergamota, Yuzu e Gengibre. As notas de coração são Lavanda, Alecrim, Folha de Violeta, Edelvais e Gerânio e as notas de fundo são Cipreste, Bálsamo de Abeto, Cedro, Almíscar e Âmbar.

Starwalker Extreme - Montblanc

Um dos mais famosos entre os homens, é conhecido como ‘perfume de escritório’, utilizado principalmente por homens que fazem o uso de roupa social durante o dia, mas que gostam de emendar em um barzinho pós expediente, principalmente em dias de verão.

LEIA TAMBÉM: 5 melhores perfumes femininos da Dior para adquirir neste momento

As notas de topo são Abacaxi, Maçã, Mandarina e Limão. As notas de coração são Lavanda, Notas Oceânicas e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo e Patchouli.

Defy - Calvin Klein

Outra marca importada famosa é Calvin Klein, mas Defy é considerado fora do radar.

Com um aroma que se encaixa em qualquer momento traz o topo em Bergamota e Lavanda, coração em Vetiver e a nota de fundo é Âmbar.

Mercedes-Benz Ultimate

Com destaque para a nota de maçã, traz o topo em Lavanda e Agulhas de Cedro. As notas de coração são Noz-moscada, Maçã e Mandarina e as notas de fundo são Sândalo, Cipreste, Patchouli e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Veja 6 perfumes femininos que são IMPACTANTES E SEDUTORES