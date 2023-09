Quando se trata de relacionamentos, a confiança é um pilar fundamental, mas que pode demorar em ser construído no coração de algumas pessoas.

Confira os signos que sempre desconfiam no romance:

Escorpião

Este signo é conhecido por ser intenso e apaixonado, mas também muito desconfiado. A intuição pode ser aguçada, mas ele também tem tendencia a cair em paranoias e ficar obsessivo em alguns sinais, apostando na certeza daquilo que muitas vezes não existe realmente. Isso pode levar a conflitos e desconfiança.

Capricórnio

Os capricornianos são conhecidos por serem práticos e racionais, mas também podem ser muito desconfiados no romance. Eles tendem a analisar tudo em um relacionamento e podem se preocupar com o futuro e com a possibilidade de serem traídos. Eles também podem ter dificuldade em confiar em outras pessoas, o que aumenta a desconfiança.

Virgem

Os virginianos são conhecidos por serem detalhistas e perfeccionistas, mas também podem ser muito desconfiados em um relacionamento. Eles tendem a analisar tudo e podem se preocupar com pequenos detalhes que outros signos podem ignorar. Como são críticos e exigentes em seus relacionamentos, qualquer sinal os leva a levantar questões.

Aquário

Os aquarianos são conhecidos por serem independentes e excêntricos, mas também podem ser muito desconfiados quando começam a amar alguém e ainda não lidam bem com o sentimento. A possibilidade de ser traído ou abandonado, é algo que pode surgir se ele sentir qualquer quebra na conexão.

