Alguém pisca o olho para você: será que está flertando?

Piscar o olho é um dos muitos gestos com os quais podemos nos comunicar de forma não verbal. Todos já usaram alguma vez, mas qual é a intenção quando um homem pisca o olho para nós?

Primeiramente, deve-se esclarecer que não importa de quem venha, trata-se de uma expressão muito ambígua e seu significado depende de vários fatores, como a intenção e a interpretação.

O que significa quando um homem pisca o olho para você?

Ao contrário de acenar com a cabeça ou mostrar o polegar para cima, um piscar de olho pode significar várias coisas, portanto pode ser difícil decifrar a mensagem que um homem quer nos enviar.

No entanto, há pelo menos três significados para este piscar de olhos que são bastante aceitos na comunicação social. De acordo com a Universidade de Nova Gales do Sul, um piscar de olhos pode:

Guardar conotações sexuais

Involuir uma piada privada compartilhada

Comunicar afiliação e simpatia

O primeiro geralmente ocorre em meio a situações de flerte. O segundo é conspirativo ou de cumplicidade e geralmente é usado em conversas entre pessoas que têm um segredo.

Enquanto isso, o terceiro é um aceno mais inocente e é usado para expressar amizade, carinho ou gratidão. Às vezes, pode ser mal interpretado, mas geralmente não esconde conotações românticas.

Além disso, Allo Health destaca que há muitos outros tipos de piscadas que são usadas com frequência, como aquelas com intenções irônicas para deixar claro que não se está falando a sério sobre algum assunto.

Também há aqueles que possuem um sarcasmo carregado para transmitir uma mensagem contrária àquela mencionada ou os compreensivos para mostrar apoio e solidariedade a amigos ou familiares.

As piscadas podem guardar muitos significados diferentes | (Евгений Шухман/Pexels)

Como descobrir o significado de um piscar de olho em particular?

Agora, para entender o que um homem quer dizer quando ele te pisca, é crucial analisá-lo dentro do contexto em que foi dado. Se você isolar o gesto do restante, você não poderá chegar à interpretação correta.

Por exemplo, um piscar de olhos de um desconhecido em uma festa ou de um amigo no trabalho pode ter um significado diferente de um de seu parceiro em um espaço íntimo. O ambiente dá pistas muito valiosas.

Também é importante observar a linguagem corporal. Um piscar de olhos com um sorriso charmoso sugere intenções sedutoras, enquanto um com uma expressão séria pode ser um sinal ameaçador.

Da mesma forma, é importante lembrar que o significado pode variar também entre diferentes culturas e sociedades, pois em alguns lugares piscar o olho pode ser muito inapropriado ou até grosseiro.

No entanto, se um homem te piscar o olho e você não sabe o que ele quis dizer, mas há certa confiança entre vocês, não tenha medo de perguntar diretamente a ele ao invés de fazer suposições.