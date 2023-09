Tatuagens para casal e com significado: 3 modelos para consolidar a sua relação com elegância

Tatuagens para casais com significados São estilos elegantes e minimalistas (Trendy Glam/Pinterest)

Se você quer imortalizar seu amor com a pessoa que ama, você não pode deixar de experimentar essas tatuagens para casais e com significado, que tocarão seu coração cada vez que você os vir.

Porque entendemos que a sua relação é muito importante para você, você não pode deixar esta escolha ao acaso ou recorrer aos modelos apenas por motivos estéticos. Estes designs são o melhor dos dois mundos, marcando um antes e depois no seu romance.

Tatuagens para casais com significado para se fazer em 2023

Sol e Lua

Esta é uma das tatuagens mais especiais de todas, pois reflete as diferenças em personalidade ou formas de ser que existem entre os dois, mas ao mesmo tempo essa atração mútua que sentem. Se o seu parceiro é o seu melhor complemento e vocês precisam um do outro para sempre, então não tenha medo de experimentá-las.

Você pode fazer de duas maneiras: primeiro, separadamente, refletindo cada um um motivo diferente. Ou seja, um é lua e o outro é sol. Ou então, combinando em um mesmo esboço as duas ideias. Tatuem-se no mesmo lugar como pulsos, dedos ou costas. O sol e a lua representam o dia e a noite, a luz e a escuridão, que não desiste do amor.

Amor Infinito

Claro que o infinito tem um lugar especial entre as tatuagens para casais e com significado para se fazer em 2023. O símbolo curvo e que se entrelaça no centro sempre foi associado ao amor eterno, e se você estiver certa de que seu parceiro atual é o amor da sua vida, vocês dois podem recorrer a ele. Não se esqueça de adicionar a frase “soul mate” ou “alma gêmea”.

Mandalas

Por fim, se você quiser representar o amor de uma forma mais espiritual, não pode perder as mandalas, que estão associadas à unidade, harmonia e infinitude do universo. Pode-se fazer cada um a metade que se une quando juntos. Dizem que também funciona para afastar os problemas na relação.