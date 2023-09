Segredo caseiro de Victoria Beckham para enfrentar as rudas: máscara de abacate

Existe uma arma secreta anti-envelhecimento que Victoria Beckham usa e é sua máscara de abacate para rugas, que a mantém tão bonita e saudável aos 49 anos.

Na verdade, ela não é a única famosa declarada fã deste saboroso ingrediente de culinária, pois no passado descobrimos que Julia Roberts também é adepta a ele.

Victoria Beckham continua radiante @davidbeckham (Instagram)

No entanto, antes de se juntar a esta tendência, lembre-se sempre de consultar um dermatologista para evitar reações desfavoráveis. Especialmente se você é propensa a alergias, tem acne ou pele sensível.

Como preparar a máscara de abacate para rugas que é usada por Victoria Beckham?

Para realizar esta maravilhosa receita, você só precisará de um abacate médio maduro e um pouco de água.

Victoria Beckham foi a própria a explicar como preparar a máscara de abacate que ela usa em uma entrevista e que todas as mulheres entre 40 e 60 anos agradecemos.

O abacate é bom para o rosto Freepik

"É muito fácil de fazer. Você só precisa esmagar um abacate e misturar até formar uma pasta; adicione um pouco de água e aplique no seu rosto. Espere 15 minutos e lave o seu rosto com água", confessou a famosa ao Huffington Post Style, citado por Hola.

Da mesma forma, a estilista revelou que às vezes combina com outros ingredientes caseiros poderosos para potencializar o seu efeito, como iogurte, mel ou aveia.

Quais são os benefícios do abacate para o rosto?

De acordo com o portal Con Salud, o uso do abacate no rosto é uma ótima ideia, pois ele está carregado de antioxidantes, vitamina C e E, que “previnem a oxidação celular ao potenciar a produção de colágeno, prolongando a juventude ao retardar a aparição de marcas de expressão”. Por esta e muitas outras razões, devemos incluí-lo de forma obrigatória na nossa rotina de beleza.