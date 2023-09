Qual unhas ficam melhores nas mãos gordinhas? 3 modelos que espalham elegância neste 2023

Escolher a manicure perfeita é toda uma arte que não devemos desconsiderar, pois sim, há unhas específicas que ficam bem nas mãos gordinhas para fazê-las parecer mais compridas e estilizadas.

Ter as mãos bem cuidadas é prioridade para a maioria das mulheres, pois refletem muito da nossa personalidade e limpeza, assim, com estas dicas, potenciamos ainda mais a nossa beleza.

Qual unha fica melhor nas mãos gordinhas?

De acordo com Instyle, as unhas em forma oval são as mais recomendadas para mãos gordinhas e dedos curtos. Isso é favorecedor, pois dá um efeito ótico de que a mão é mais estilizada, mas é importante não abusar do comprimento da unha, pois então o efeito será o oposto.

Designs de unhas para mãos gordinhas 2023

Combinadas

Ter unhas simples e bonitas não significa que você tenha que renunciar a padrões bonitos com combinações criativas, como as flores, que você pode fazer com pincéis finos e muita precisão. Elas se misturam perfeitamente com bases lisas de cores divertidas ou as clássicas francesas, resultando em um estilo muito feminino.

Francesas coloridas

Por outro lado, temos este lindo e simples design para as suas unhas curtas e ovaladas, que são reinventadas com tons neons e elétricos. Apenas precisa fazer faixas horizontais de um lado ao outro e, em seguida, adicionar um pouco de cobertura transparente.

Unhas onduladas

No mesmo contexto, também estão na moda unhas com efeito de ondas ou curvas verticais, o que chamamos de ‘wavy’ ou ‘twirl’ nails. Use este modelo em tons neutros e charmosos, como nude, bege, café claro ou rosa palha, pois também iluminarão suas mãos. São perfeitas para mulheres de todas as idades.