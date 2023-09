Pernas inchadas e doloridas: saiba quais são as causas e veja os conselhos para aliviá-las

Pernas inchadas e doloridas: estas são as causas e aqui os conselhos para aliviá-las Massagens, caminhar e fazer exercícios são atividades ideais para melhorar a circulação (Foto: Unsplash)

Maria é jornalista e desde que a pandemia começou em 2020 ela viu a necessidade de fazer mudanças em sua vida profissional: de se levantar muito cedo e sair para trabalhar para ficar em casa o dia todo, sentada em frente a um computador por mais de 8 horas.

Após dois anos de trabalho remoto, começou um inchaço nos pés, coceira de vez em quando e uma dor insuportável. Com a preocupação causada pelos sintomas, ele foi ao médico, que lhe disse: “Esta é a nova doença do século XXI, o sedentarismo”.

Do acumulo de líquidos às doenças

As pernas inchadas geralmente são causadas pelo acúmulo de líquido como consequência da má circulação como resultado de ficar muito tempo sentado, uso de alguns medicamentos ou por sofrer de doenças crônicas.

No entanto, as pernas inchadas também podem ser causadas por inflamações devido a pancadas ou doenças, mas, nesses casos normalmente o inchaço está acompanhado de outros sintomas como dor intensa e dificuldade para mover a perna.

Se essa situação piorar, é necessário ir ao médico, pois isso pode ser um problema de saúde que deve ser tratado adequadamente. Aqui estão as principais causas que podem causar inchaço nas pernas:

Muito tempo em pé ou sentado

Ficar muito tempo em pé durante o dia ou passar várias horas sentado, especialmente com as pernas cruzadas, dificulta o trabalho das veias das pernas para transportar o sangue de volta ao coração e, por isso, o sangue se acumula nas pernas, aumentando o inchaço ao longo do dia.

O que fazer: deve evitar ficar mais de 2 horas em pé ou sentado, fazendo pequenas pausas para fazer alongamentos e movimentar as pernas. Você pode fazer uma massagem nas pernas ou elevá-las acima do nível do coração para facilitar a circulação.

Gravidez

É uma das principais causas de pernas inchadas em mulheres entre 20 e 40 anos, pois, nesta etapa da vida da mulher, há um aumento da quantidade de sangue no organismo. Além disso, o crescimento do útero também dificulta a circulação sanguínea das pernas, promovendo sua acúmulo, especialmente após o 5º mês de gestação.

O que fazer: recomenda-se usar meias de pressão e fazer caminhadas leves durante o dia para promover a circulação sanguínea. Sempre que a mulher estiver sentada ou deitada, deve elevar as pernas com a ajuda de um travesseiro ou banco.

Envelhecimento

O inchaço nas pernas é mais comum em pessoas da terceira idade, isso ocorre porque à medida que a idade avança, as válvulas presentes nas veias das pernas, que ajudam o sangue a circular, vão se enfraquecendo, dificultando o retorno do sangue para o coração e provocando seu acúmulo nas pernas.

O que fazer: evite ficar muito tempo sentado ou em pé, fazendo pequenas pausas durante o dia para elevar as pernas. Quando o inchaço é muito grande, pode ser necessário consultar o médico geral e investigar outras causas deste problema, como hipertensão, e assim tomar medicamentos que ajudem a eliminar o excesso de líquidos, como é o caso dos diuréticos.

Uso de medicamentos

Alguns medicamentos, como pílulas anticoncepcionais, medicamentos usados no tratamento de diabetes, hipertensão ou remédios para aliviar situações dolorosas ou medicamentos usados na terapia de reposição hormonal, podem causar retenção de líquidos e, como consequência, levar ao acúmulo de líquidos nas pernas, aumentando o inchaço.

O que fazer: deve-se consultar o médico que prescreveu o medicamento para tentar entender se o inchaço está sendo causado pelo tratamento e, se for justificado e os benefícios compensarem a mudança de medicamento, o médico poderá tomar essa decisão.

Doenças crônicas

Algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, problemas renais e doenças do fígado podem resultar em alterações na circulação sanguínea, favorecendo o inchaço nas pernas.

O que fazer: deve-se consultar um médico geral se surgirem outros sintomas, como cansaço excessivo, alterações na urina ou dor abdominal, por exemplo, para que ele faça o diagnóstico e inicie o tratamento adequado.

Outras recomendações