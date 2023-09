Cortes de cabelo para outono 2023: os 5 estilos anti-envelhecimento que arrasarão nas cabeleireiras

Os estragos do sol no verão são evidentes e salões de beleza se enchem de mulheres que querem eliminar os danos com um bom corte de cabelo.

E um corte de cabelo bem escolhido pode ser a solução perfeita para revitalizá-lo e fazê-lo parecer simplesmente espetacular.

Estes 5 estilos são ideais para rejuvenescer o rosto e são tendência na outono 2023:

Cortes de cabelo feminino de Outono ‘Mixie’

Trata-se de uma fusão entre o corte de cabelo pixie e o mullet e é uma opção de cabelo curto perfeita se você tem muito cabelo. Além disso, tem o poder mágico de tirar anos de você, graças a esse cabelo desfiado denso geralmente combinado com um toque muito jovem. As laterais longas cobrem as orelhas, o que dá a esse ar andrógino mais despreocupado e, juntamente com a nuca longa, ajuda a criar volumes muito harmônicos.

Cortes de cabelo feminino para o Outono ‘Bixie’

O corte bixie é uma variação do pixie, pois mantém o comprimento de um bob na frente. É um estilo que suporta muito bem o crescimento dos cabelos, o que permite espaçar as visitas ao salão. Além disso, o corte curto na nuca contrasta com o cabelo comprido em volta do rosto, permitindo penteados muito versáteis.

Cortes de cabelo feminino ‘bubble bob’ para o outono

Este corte feminino e favorecedor é inspirado nos anos 70. É um tipo de bob ideal para rostos ovalados e alongados, pois tem volume nos lados e um franjão na frente que estiliza e corrige as feições. Um look retrô com encanto moderno.

Cortes de cabelo feminino ‘shaggy clavicut’ para o Outono

Este corte representa a combinação perfeita entre a despreocupação do shaggy - o corte em camadas com volume na cabeça - e a elegância favorecedora do clavicut - o cabelo curto até a altura dos ombros mais na moda. Assim, trata-se de um estilo de cabelo curto até a altura dos ombros que é enriquecido pelo movimento das camadas.

Cortes de cabelo feminino outono ‘mariposa’

O corte mariposa é rejuvenescedor e é distinguido por uma escalada chamativa por camadas que enfatiza o rosto, criando um efeito muito favorável. Seu longo e aberto cabelo em cortina dá-lhe um estilo brincalhão sobre as têmporas e é perfeito para rostos em forma de coração e triângulo invertido. É um estilo encantador e coquete, ideal para dar vida aos cabelos longos nesta estação.