Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Você é forte, com um caráter duro que às vezes é difícil de suportar. O amor deve entrar no seu coração e para isso você deve sair dos conflitos. Você alcançará a paz e a prosperidade virá com sua luz divina.

Virgem

Alguém precisa de você e você está disposto a dar tudo para ajudá-lo. Sua bondade e generosidade não têm limites, então deixe seu coração guiá-lo e você se sentirá em paz consigo mesmo.

Libra

A beleza da vida não está no físico, mas no coração. Busque o amor do fundo do seu ser e preencha o seu entorno com muita bondade. Haniel é o anjo que protege você de todo mal e cura seu coração.

Escorpião

Você é a força da sua família, aquele pilar de que eles precisam para progredir. Se você falhar, eles também falharão. Determinação e firmeza na decisão que você está prestes a tomar para alcançar o sucesso. Invoque sua fé para ter paz de espírito.

Confira mais:

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 10 de setembro de 2023

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana