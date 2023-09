Lady Di: combinações de jeans para parecer como a princesa

A princesa Diana ainda é lembrada em todo o mundo, seja por sua atuação como membro da realeza ou por seu inegável bom gosto ao vestir, o que a tornou uma referência no mundo da moda.

Diana Spencer tornou-se uma das mulheres mais elogiadas pela sua beleza e estilo, pois, após se divorciar do então príncipe Charles, que a traiu com Camila Parker, ela deixou para trás os protocolos reais e começou a vestir roupas mais irreverentes, sensuais e cheias de modernismos.

A princesa do povo, como era chamada, sabia como vestir-se de forma chic, elegante e moderna em todos os momentos, conseguindo marcar tendências mundiais. Os jeans eram infalíveis no seu guarda-roupa e sempre tinha combinações perfeitas.

Os looks de Lady Di com jeans para parecer chique e elegante

Jeans com camisa branca

Lady Di tinha claro que a camisa branca é um clássico que não pode faltar, então ela sabia como combiná-las de diferentes maneiras, especialmente com jeans, pois em várias ocasiões apostou nessa dupla vencedora.

Por regra geral, ela usava camisas brancas com jeans mom fit, cintos finos e acessórios de uma única cor.

Blazer com jeans e cinto

A princesa não tinha medo de combinar o confortável com o elegante, então em muitas ocasiões ela vestiu blazer de diferentes tonalidades com calças de corte alto, cintos grossos e flats.

Um visual que a fez parecer estilizada e pronta para qualquer atividade que seu cronograma exigisse.

Jeans oversized

Os outfits oversized nunca saem de moda e, pelo contrário, voltaram do passado mais fortes do que nunca, por isso Diana foi vista em várias ocasiões usando peças largas e chamativas, como: suéteres, bonés, casacos ou até mesmo calçado diferente, por exemplo: botas estilo cowboy ou tênis esportivos.

Sem dúvida, ela deixou um legado no que diz respeito à moda, sendo diferentes as ideias que se podem obter com suas peças combinadas, seja para parecer elegante ou com um estilo urbano.

Embora muitas celebridades mantenham-se atualmente dentro das tendências de moda, Lady Di continua a posicionar-se como uma das principais referências quando se trata de procurar opções para se inspirar e vestir de maneira correta.