Os signos que não esquecem uma partida, por mais que não voltem a falar dela

Quando se trata de partidas, alguns signos do zodíaco podem ter problemas em deixar alguém ir embora de vez, por mais que escondam isso.

Confira quais são:

Áries

O ariano luta para vencer as batalhas da sua vida e se sair bem. No entanto, se um afastamento deixa algum vestígio de derrota, ele não se esquecerá facilmente. Por mais que não volte a mencionar ou demonstre desapego, ele ficará com o nó na garganta de não ter construído o fim que desejava.

Touro

O taurino pode ficar bastante frustrado quando as expectativas não são atendidas e ocorre um agastamento. Ele sente que poderia ter mostrado mais de si ou agido de forma diferente, o que o faz remoer bastante sobre o assunto, mesmo que seja calado e apenas em sua mente.

Câncer

O canceriano pode ficar muito abalado com um afastamento em sua vida, principalmente se não recebe as explicações que esperava. Ele forma laços intensos e que podem ser rompidos, mas permanecem na memória. Alguns podem até cobrar explicações de si mesmos e do universo por um bom tempo.

Peixes

O pisciano está acostumado com momentos de afastamento, mas quando isso acontece de vez e por escolha da outra pessoa, ele pode sentir bastante. Colecionar esse assunto inacabado não é fácil e isso sempre dará voltas em sua mente, principalmente quando já não é tarde e não se pode tomar nenhuma atitude.

